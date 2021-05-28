Канадский врач: прививаясь от COVID, люди рискуют остаться без детей

Синтетические "спайковые” белки, генерируемые коронавирусными вакцинами, способны нанести вред репродуктивным органам и женщин, и мужчин.

Об этом в интервью изданию Tap News предупреждает доктор Роджер Ходкинсон, экс- председатель комитета Королевского колледжа врачей и хирургов в Оттаве.

По словам Ходкинсона, учёные уже имеют "достаточно доказательств”, того, что "спайковые белки вакцины экспрессируются как в плаценте, так и в семенниках":

"Для беременных женщин это может означать прерывание беременности. Для мужчин — конец рождения детей вообще. Я не сторонник теории заговора. Я не анти-ваксер. Я ни один из вышеперечисленных. Но когда я вижу в литературе определенные вещи, которые могут — подчеркну — иметь серьезные потенциальные долгосрочные последствия, я думаю, что мой долг встать, дать свисток и сказать: "Эй, остановите поезд, вы это видели? — Я надеюсь, что это неправильно, но покажите мне данные.”

Ходкинсон подчеркнул, что полноценные испытания вакцины заняли бы четыре года, а не шесть месяцев, "за которые вообще ничего о побочных эффектах препаратов выяснить нельзя".

Особенно опасными, по мнению учёного доктора, коронавирусные вакцины могут быть для детей:

"Инъекции детям являются преступлением против человечности, — утверждает он. — Мало того, что дети имеют почти нулевой риск заражения или распространения коронавируса, так ещё и уколы, скорее всего, повредят им больше, чем взрослым".

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