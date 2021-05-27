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Как скоро Землю ждёт глобальный катаклизм, рассказали учёные

Эврика » Гипотезы

Таяние полярных льдов в результате глобального потепления может выйти из-под контроля в ближайшие десятилетия. Катастрофа практически неизбежна, заявили учёные.

Как скоро Землю ждёт глобальный катаклизм, рассказали учёные

Всемирная метеорологическая организация опубликовала доклад, согласно которому мир уже в ближайшие пять лет может превысить планку повышения температуры на 1,5 °C, установленную Парижским соглашением по климату. По мнению метеорологов, температура может подняться на 1,8 — 2 °C, а как минимум один год из предстоящих 2021-2025 окажется самым жарким за всю историю наблюдений.

Это может привести к тому, что таяние полярных льдов ускорится настолько, что выйдет из-под контроля уже в ближайшие десятилетия. А арктическом и антарктическом регионах достаточно льда, чтобы поднять уровень Мирового океана на 60 метров. А это означает, что под угрозой окажется существование многих прибрежных городов, островов и даже целых государств, пишет Phys.org.

При этом учёные высказывают мнение, что предотвратить грядущую катастрофу невозможно, и преодоление критического порога таяния ледников — лишь вопрос времени. При сохранении нынешнего уровня выбросов парниковых газов он будет достигнут к 2060 году. Но даже при его снижении до нуля в ближайшее время — "точкой невозврата" станет 2100 год.

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Глобальное потепление доказано
Автор: Людмила Черткова, Куратор: Владимир Губарев
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