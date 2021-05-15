"Роскосмос" поздравил Китай с посадкой комического аппарата на Марс

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин поприветствовал "мягкую" посадку китайского космического аппарата "Тяньвэнь-1" с марсоходом "Чжужун".

В своём телеграмм-канале он написал, что "Роскосмос" приветствует возобновление исследований план Солнечной системы, сообщает РИА "Новости". Он также отметил, что успешная посадка космического аппарата Китая на поверхность Марса — "это большой успех программы фундаментальных космических исследований КНР".

Кроме того, Рогозин напомнил, что уже в следующем году к Марсу отправится российско-европейская миссия ExoMars. Глава "Роскосмоса" подтвердил "настрой на укрепление международного сотрудничества для совместного продвижения исследований Вселенной".

Ранее агентство Синьхуа со ссылкой на Национальное космическое управление Китая сообщило, что космический аппарат "Тяньвэнь-1" с марсоходом "Чжужун" "мягко" сел на поверхность Марса.

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