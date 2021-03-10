В Китае обнаружили останки динозавра, сидящего на кладке яиц

В городе Ганьчжоу провинции Цзянси (Китай) обнаружены останки овираптозавра, который в момент гибели высиживал яйца. Об открытии сообщает EVO-RUS. COM.

По оценкам палеонтологов, возраст найденных останков динозавра составляет около 70 млн лет.

Учёным также удалось обнаружить сохранившиеся зародыши, которые находились на поздней стадии развития.

Таким образом, овирапторозавры, вероятно, высиживали яйца как современные птицы, а не откладывали их как крокодилы.

Ранее китайские учёные обнаружили новый ареал обитания динозавров.