Морские биологи из Бельгии и Новой Зеландии впервые обнаружили биолюминесценцию у черной акулы, обитающей у берегов Новой Зеландии, сообщает Frontiers in Marine Science.
Размер акулы достигает 180 сантиметров. Впервые ученые зафиксировали свечение у таких крупных позвоночных. Ранее считалось, что биолюминесценция характерна только для ее более мелких собратьев, максимальная длина которых достигает 42 сантиметра.
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