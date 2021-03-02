Найдена самая большая светящаяся акула

Морские биологи из Бельгии и Новой Зеландии впервые обнаружили биолюминесценцию у черной акулы, обитающей у берегов Новой Зеландии, сообщает Frontiers in Marine Science.

Размер акулы достигает 180 сантиметров. Впервые ученые зафиксировали свечение у таких крупных позвоночных. Ранее считалось, что биолюминесценция характерна только для ее более мелких собратьев, максимальная длина которых достигает 42 сантиметра.