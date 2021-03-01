В России разработали проект топлива для "реактора будущего"

Специалистами АО "Высокотехнологического научно-исследовательского института неорганических материалов им. академика Бочвара" представлен проект топлива для нового ядерного реактора БРЕСТ-ОД-300, на котором будут опробоваться технологии атомной энергетики будущего.

"Экспериментальные тепловыделяющие сборки со СНУП-топливом с 2014 года проходят испытания в реакторе БН-600 на Белоярской АЭС. При том что для стартовой загрузки реактора БРЕСТ достаточно обоснованного выгорания топлива на уровне 6%, в ходе экспериментов уже достигнут показатель 9%. Полученные результаты позволяют обосновать ресурсные испытания твэлов на глубину выгорания 9-10%", - рассказал заместитель гендиректора ВНИИНМ Михаил Скупов.