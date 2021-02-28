Северный Ледовитый океан может перестать замерзать уже через 35 лет

Учёные выяснили, что Северный Ледовитый океан может перестать покрываться льдом уже в 2055 году.

Как сообщает ТАСС, изменение состояния океана спрогнозировала международная группа учёных. Они выяснили, что Северный Ледовитый океан может перестать покрываться льдом уже через 35 лет.

"Нам удалось смоделировать последствия влияния изменения климата при различных сценариях роста уровня парниковых газов на экосистему Северного Ледовитого океана. Были учтены такие факторы как снижение площади ледяного покрова, изменения температуры и солености воды. Согласно полученным расчетам на основе одной из использованных математических моделей, Северный Ледовитый океан к 2055 году достигнет свободного ото льда состояния в сентябре. При этом к концу XXI столетия период года, когда океан будет полностью свободным ото льда, будет постепенно увеличиваться и достигнет к 2100 году уже четырех месяцев - с середины июля по середину ноября", - цитирует издание старшего научного сотрудника лаборатории моделирования океанских биогеохимических циклов Института океанологии имени П. П. Ширшова РАН Станислава Мартьянова.