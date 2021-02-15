Во время исследовательского бурения на шельфовом леднике Фильхнера британские ученые обнаружили на дне моря неизвестных животных, похожих на губки.

Ранее ученые считали, что под плавучими ледниками могут существовать только небольшие падальщики и хищники, такие как рыбы, черви, медузы или криль.

"Это открытие — одна из тех счастливых случайностей. Оно показывает нам, что морская жизнь Антарктики невероятная и удивительная, приспособленная к существованию в "замороженном" мире. Наше открытие поднимает гораздо больше вопросов, чем дает ответов: например, как они туда попали, как давно они там, что они едят, насколько распространены эти валуны, покрытые жизнью, и что будет с этими сообществами, если шельфовый ледник рухнет", — сообщил ведущий автор исследования доктор Хью Гриффитс.