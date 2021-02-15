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Под шельфовым ледником Антарктиды обнаружены странные существа

Эврика » Открытия

Во время исследовательского бурения на шельфовом леднике Фильхнера британские ученые обнаружили на дне моря неизвестных животных, похожих на губки.

Ранее ученые считали, что под плавучими ледниками могут существовать только небольшие падальщики и хищники, такие как рыбы, черви, медузы или криль.

"Это открытие — одна из тех счастливых случайностей. Оно показывает нам, что морская жизнь Антарктики невероятная и удивительная, приспособленная к существованию в "замороженном" мире. Наше открытие поднимает гораздо больше вопросов, чем дает ответов: например, как они туда попали, как давно они там, что они едят, насколько распространены эти валуны, покрытые жизнью, и что будет с этими сообществами, если шельфовый ледник рухнет", — сообщил ведущий автор исследования доктор Хью Гриффитс.

Автор: Алексей Корнеев, Куратор: Владимир Губарев
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