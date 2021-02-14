В Египте найдена возможно самая древняя пивоварня

Совместными усилиями египетско-американской группы археологов в провинции Сохаг (Египет) обнаружена древнейшая пивоварня, рассказали в министерстве по делам древностей и туризма Египта.

Секретарь Высшего совета по делам памятников древности Египта Мустафа Вазири сообщил, что предположительно находка относится к эпохе фараона Нармера, правившего около 5 тысяч лет назад.

Обнаруженная фабрика состояла из восьми участков и могла производить порядка 22,4 литра пива за один раз. Предположительно она была построена в этом месте для обеспечения проведения ритуалов, которые проходили внутри погребальных помещений первых правителей Древнего Египта.