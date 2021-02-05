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Учёные хотят исследовать китайские пещеры - ареал летучих мышей

Эврика » Гипотезы

Группа учёных ВОЗ, работающая сейчас в китайском Ухане, заявила, что необходимо провести дополнительную работу по отслеживанию генетических элементов COVID-19 в пещерах, где обитают летучие мыши.

Учёные хотят исследовать китайские пещеры - ареал летучих мышей

Исследователи считают, что вирус циркулировал задолго до того, как был впервые идентифицирован в Китае.

Питер Дашак, зоолог и эксперт по болезням животных, сообщил агентству Reuters, что их команда изучает ряд сценариев, некоторые из которых "выглядят более правдоподобными, чем раньше".

Сейчас перед учёными стоит задача понять, был ли вирус в обращении задолго до того, как его обнаружили в Ухане в конце 2019 г.:

"Это то, что наша группа очень внимательно изучает, чтобы увидеть, какой уровень передачи инфекции в сообществе мог произойти раньше, — сказал Дашак. — Настоящая работа, которую мы здесь делаем, заключается в том, чтобы проследить путь от первых случаев до животного резервуара, а это гораздо более запутанный путь, и, возможно, это происходило в течение нескольких месяцев или даже лет.

Подобные исследования должны быть проведены, если мы собираемся найти истинное происхождение дикой природы COVID-19, уменьшить контакт с этими животными".

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