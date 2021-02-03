Находка века: под Кембриджем обнаружили кладбище постримского периода

После сноса нескольких зданий студенческого общежития Кембриджского университета было обнаружено древнее — раннесредневековое — кладбище. Археологи назвали находку "одной из самых захватывающих находок англосаксонской археологии с 19 века".

Прямо под зданиями, в которых недавно размещались выпускники и сотрудники Кембриджа, было более 60 древних могил. В которых, помимо останков, было найдено порядка 200 предметов:

бронзовые броши, ожерелья из бисера, мечи, короткие клинки, керамика и стеклянные колбы.

Большинство из них датируются ранним англосаксонским периодом (c 400-650 гг. н. э.). А ещё там найдены части сооружений железного века и римских земляных сооружений.

Доктор Кэролайн Гудсон, которая преподаёт историю раннего средневековья в Кингс-колледже, сказала, что "человеческие останки, которые они нашли, были удивительно хорошо сохранены — щелочная почва, типичная для здешних мест, не разложила кости".

Это важно, поскольку позволит археологам применять современнейшие научные методы для выявления рациона питания и ДНК умерших, что позволит анализировать миграционные и семейные связи и составить более полную и ясную картину жизни в постримских поселениях.