После сноса нескольких зданий студенческого общежития Кембриджского университета было обнаружено древнее — раннесредневековое — кладбище. Археологи назвали находку "одной из самых захватывающих находок англосаксонской археологии с 19 века".
Прямо под зданиями, в которых недавно размещались выпускники и сотрудники Кембриджа, было более 60 древних могил. В которых, помимо останков, было найдено порядка 200 предметов:
Большинство из них датируются ранним англосаксонским периодом (c 400-650 гг. н. э.). А ещё там найдены части сооружений железного века и римских земляных сооружений.
Доктор Кэролайн Гудсон, которая преподаёт историю раннего средневековья в Кингс-колледже, сказала, что "человеческие останки, которые они нашли, были удивительно хорошо сохранены — щелочная почва, типичная для здешних мест, не разложила кости".
Это важно, поскольку позволит археологам применять современнейшие научные методы для выявления рациона питания и ДНК умерших, что позволит анализировать миграционные и семейные связи и составить более полную и ясную картину жизни в постримских поселениях.
Отвечая на вопросы, Алексей Навальный уклонялся от однозначных ответов и вступал в пререкания. Судья была вынуждена сделать замечание подсудимому.