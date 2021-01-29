Российский художник разработал конструктор Lego "Баба Яга"

Художник-аниматор Артём Бизяев разработал новый проект для Lego под названием "Баба-Яга". Свою идею он опубликовал на сайте Lego Ideas.

"Разрешите представить вам самого известного, самого харизматичного, самого обожаемого персонажа славянских сказок! Баба-яга! Не пугайтесь её устрашающего вида. Ведь Баба-яга хоть и очень противная, но справедлива и готова помочь путникам, которые вошли в её лес", — рассказал художник.

Бизяев отметил, что избушка на курьих ножках — один из самых ярких образов славянской мифологии. Ему было очень интересно её конструировать. Также художник отметил, что Баба-Яга, в отличие от ведьм из европейских сказок, летает не на метле, а в ступе.

С помощью своего проекта Артём Бизяев хотел бы поделиться частью русской культуры с людьми из других стран. Он надеется, что Бабу-Ягу непременно оценят во всём мире.

Если за этот набор проголосуют 10 тыс. пользователей, то он станет официальным набором Lego.