Ожирение негативно влияет на стволовые клетки

Ожирение негативно влияет на стволовые клетки, вырабатывающие кровь. К такому выводу пришли учёные из США.

Специалисты провели эксперимент на мышах и выяснили, что из-за ожирения на так называемые гемопоэтические стволовые клетки, расположенные в тканях красного костного мозга внутри полостей большинства костей, создаётся нагрузка.

У грызунов с ожирением наблюдались изменения в структуре клеток, вследствие чего снижалась их приспособляемость. Стоит отметить, что даже после того, как у мышей нормализовался вес, некоторые изменения всё равно остались.

По мнению учёных, данные изменения связаны с повышенной экспрессией гена Gfi1.

Это открытие в будущем поможет установить связь образа жизни и питания с процессом образования кровяных клеток и развитием рака крови.