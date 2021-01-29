Ожирение негативно влияет на стволовые клетки, вырабатывающие кровь. К такому выводу пришли учёные из США.
Специалисты провели эксперимент на мышах и выяснили, что из-за ожирения на так называемые гемопоэтические стволовые клетки, расположенные в тканях красного костного мозга внутри полостей большинства костей, создаётся нагрузка.
У грызунов с ожирением наблюдались изменения в структуре клеток, вследствие чего снижалась их приспособляемость. Стоит отметить, что даже после того, как у мышей нормализовался вес, некоторые изменения всё равно остались.
По мнению учёных, данные изменения связаны с повышенной экспрессией гена Gfi1.
Это открытие в будущем поможет установить связь образа жизни и питания с процессом образования кровяных клеток и развитием рака крови.
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