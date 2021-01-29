Врач описал стадии смерти со слов спасённых им пациентов

Независимо от национальности и религиозных убеждений, рассказы вернувшихся "с того света" пациентов обнаруживают поразительное сходство и закономерность.

Доктор Томас Флейшманн работал директором отделений неотложной помощи в Германии и Швейцарии более 35 лет. За это время он стал свидетелем смерти около двух тысяч человек. Пациенты, которых врачам удалось вернуть "с того света", рассказали доктору о своих смертных переживаниях. На основе пережитого ими опыта доктор Флейшманн выделил пять стадий смерти человека. По его словам, до пятой стадии доходят лишь 10% умирающих.

Первая стадия характеризуется изменением состояния человека: уходят все тревоги, боль и страх, наступает спокойствие и безмятежность, приходит озарение — "теперь я мёртв", говорит Флейшманн.

Вторая стадия включает внетелесный опыт: человек видит себя со стороны, видит медиков, пытающихся вернуть его тело к жизни. Вернувшись, они могут описать всё, что делали и говорили врачи, пока они были мёртвыми.

"У нас нет этому научного объяснения, но мы знаем, что это явление существует", — комментирует доктор.

Третья стадия описывается как "очень комфортная" в 98% случаев. Лишь 2% пациентов описали её как неприятную, рассказав про "ужасные шумы, ужасные запахи, ужасные существа".

На четвёртой стадии возникает "свет в конце тоннеля", который притягивает умерших. Они летят на этот свет.

Лишь 10% описали пятую стадию, которая представляет собой "прекрасное окружение, цвета, музыку и чувство безусловной любви". В этот момент перед глазами человека проносится вся его жизнь. Половина из побывавших в последней фазе встречают там своих умерших родственников, другая половина говорит о встрече с "существом, созданным из света и источающим безусловную любовь".

"Либо родственник, либо существо говорит им вернуться, потому что есть что-то, что должно быть сделано ещё в жизни", — приводит Express описание доктора Флейшманна.

Врач отмечает, что люди, вернувшиеся из потустороннего мира, перестают переживать по поводу своей смерти и сроков её наступления.