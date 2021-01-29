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Европа и Америка в буквальном смысле отдаляются друг от друга

Эврика » Открытия

Учёные обнаружили, что горные хребты под Атлантическим океаном играют гораздо большую роль в формировании Земли и буквально отдаляют США и Европу друг от друга.

Европа и Америка в буквальном смысле отдаляются друг от друга

Точный механизм, лежащий в основе движения тектонических плит Земли, долгое время оставался загадкой для учёных, но последнее исследование Университета Саутгемптона предполагает, что срединно-океанические хребты, отмечающие границу между ними, двигаются, расширяя Атлантический океан на несколько сантиметров каждый год и одновременно сокращая Тихий.

Кратко об исследовании

Исследователи развернули флот из 39 сейсмометров на дне Атлантики, охватывающий 1000 км, и отслеживали сейсмическую активность по всему земному шару в течение года.

Они наблюдали за потоком или переносом материала между верхней и нижней мантией под земной корой.

Им удалось получить изображение переноса материала на глубине до 660 километров под поверхностью земли — первое крупномасштабное изображение мантии Земли в этом регионе с высоким разрешением.

"Наблюдения предполагают перенос материала из нижней мантии в верхнюю — непрерывный или прерывистый, — который связан со Срединно-Атлантическим хребтом", — объясняют исследователи, добавляя, что конвекционные потоки по всей мантии могут быть более распространёнными и более значительными, чем считалось ранее.

Вывод учёных

Срединно-океанические хребты играют активную, а не пассивную роль в тектонике плит, которые буквально формируют наш мир, хотя и со скоростью около 3,8 см в год.

  • Есть семь основных плит, которые составляют 94% поверхности Земли, и много меньших плит, составляющих остальные 6%. © Wikimedia Commons

"Между Северной Америкой и Европой растёт дистанция, и она не обусловлена политическими или философскими различиями", — сказал соавтор исследования доктор Ник Хармон, также из Университета Саутгемптона.

Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Владимир Губарев
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