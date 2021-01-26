Земля и все ближайшие планеты будут разрушены, когда у Солнца закончится запас водорода.
Об этом рассказал научный сотрудник в Лондонском королевском обществе и профессор Манчестерского университета, физик Брайан Кокс.
"Солнце не исчезнет просто так: когда у него закончится топливо для переработки водород, его ядро будет разрушаться, и выделяемое тепло заставит внешний слой звезды расширяться. Из-за этого температура на Земле повысится, и в итоге существование жизни на планете закончится", — пояснил учёный.
По мнению Кокса, это произойдёт примерно через миллиард лет.
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