Физик раскрыл, когда наступит конец света

Земля и все ближайшие планеты будут разрушены, когда у Солнца закончится запас водорода.

Об этом рассказал научный сотрудник в Лондонском королевском обществе и профессор Манчестерского университета, физик Брайан Кокс.

"Солнце не исчезнет просто так: когда у него закончится топливо для переработки водород, его ядро будет разрушаться, и выделяемое тепло заставит внешний слой звезды расширяться. Из-за этого температура на Земле повысится, и в итоге существование жизни на планете закончится", — пояснил учёный.

По мнению Кокса, это произойдёт примерно через миллиард лет.