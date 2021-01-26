Выживание невозможно: британский физик описал конец света

В конечном итоге Солнце взорвётся, и всё, что останется от нашего некогда великолепного светила, — это маленький слабо светящийся уголёк, говорит Брайан Кокс.

Земля до этого момента, скорее всего, не доживёт. А если и доживёт, то в виде выжженных и бесплодных камней, которые станут свидетелями предсмертных мук Солнца, объяснил британский профессор-физик Брайан Кокс. Когда произойдёт конец света и каким он будет, учёный рассказал в программе BBC "Чудеса Вселенной".

Солнце остаётся неизменным на протяжении уже четырёх миллиардов лет. Ежесекундно оно переплавляет 600 миллионов тонн водорода в гелий. Эта солнечная энергия является основой жизни на Земле. Но когда запас водорода закончится, звезда начнёт умирать, и это событие будет иметь катастрофические последствия.

"Постепенно наша планета будет становиться все горячее и горячее, так что на Земле наступит последний совершенный день, но в конце концов существование всей жизни станет невозможным", — описал физик последний день жизни на Земле.

После разрушения солнечного ядра дополнительное тепло, которое оно генерирует, заставит внешние слои Солнца расшириться, и это сожжёт Землю. Катастрофа произойдёт примерно через миллиард лет. Затем Солнце станет красным карликом — это заключительная фаза жизни звезды. А через шесть миллиардов лет Солнце взорвётся, выбросив в космос огромное количество газа и пыли, образуя гигантскую туманность, пояснил профессор.