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Корейские ученые создают "невидимые солнечные панели"

Эврика » Изобретения

Массовое использование солнечных элементов в настоящее время ограничено из-за их непрозрачности. Именно поэтому солнечные панели можно увидеть в основном на крышах или в других местах, скрытых от глаз.

Корейские ученые создают "невидимые солнечные панели"

Группа учёных из Национального университета Инчхон (Южная Корея) приступила к решению этой проблемы и разработала прозрачный солнечный элемент, который в будущем может быть встроен в окна домов, теплиц или даже в смартфоны.

"Эта разработка позволит сделать солнечную энергию более доступной для массового использования", — считают авторы исследования, опубликованного в журнале Science Direct.

Кратко об изобретении

Прозрачный солнечный элемент, разработанный корейскими специалистами, состоит из слоя диоксида титана (TiO2), который служит поглотителем ультрафиолетового света, и слоя оксида никеля (NiO), который применяется для обеспечения высокого пропуска видимого света. Панель преобразует поглощённый свет в электричество.

По словам одного из авторов исследования, профессора Цзундуна Кима, сочетание полупроводников из оксида никеля и диоксида титана позволило создать эффективный и прозрачный солнечный элемент.

"Эти полупроводники хорошо известны разработчикам солнечных панелей своими свойствами. Диоксид титана (TiO2) обладает хорошими электрическими свойствами и нетоксичен в производстве. Обладая высокой степенью прозрачности для диапазона видимого света, диоксид титана способен поглощать ультрафиолетовый свет. Второй компонент, оксид никеля (NiO), также очень прозрачен", — рассказал Ким.

Чтобы оценить эффективность комбинации в солнечном элементе, авторы исследования провели несколько тестов.

"В результате эксперименты показали, что выход панели составляет 2,1%. Это довольно хороший результат, учитывая, что полученные клетки генерируют электричество из очень маленькой части спектра света", — отмечают исследователи.

Панель также способна работать в условиях низкой освещенности, позволяя пропускать 57% видимого света, что делает её почти прозрачной.

В будущем разработчики надеются добиться большей эффективности. Ученые считают, что перспектива оснащения окон в домах и теплицах солнечными батареями может дать второй импульс зелёной энергии.

Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Владимир Губарев
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