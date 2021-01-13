В Китае обнаружили более 240 окаменелых следов динозавров

В провинции Фуцзянь (восточная часть Китая) обнаружили более 240 окаменелых следов динозавров, которые жили здесь около 80 млн лет назад, сообщает издание The Global Times.

Палеонтологи отмечают хорошую сохранность следов находок. По словам учёных, они принадлежат динозаврам восьми разных видов.

"Большая часть найденных в провинции Фуцзянь следов очень хорошо сохранилась, и это очень важно, так как мы можем извлечь из них самые разные данные. Например, мы можем судить о поведении доисторических существ, анализировать скорость их ходьбы и так далее", — пояснил адъюнкт-профессор Китайского университета геологических наук Син Лида.

Учёные утверждают: эта находка доказывает, что на территории современного Китая раньше обитали динозавры.

Все следы были задокументированы для дальнейшего исследования.