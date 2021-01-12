Китайские учёные обнаружили новый ареал обитания динозавров

Китайские ученые говорят, что они нашли окаменелые следы динозавров в провинции Фуцзянь Восточного Китая.

"Это знаковое открытие в исследовании динозавров, поскольку считалось, что они в этой местности никогда не жили", — отмечает The Global Times. "Наиболее хорошо сохранившиеся следы динозавров принадлежали разнообразной группе динозавров позднего мелового периода", — рассказал изданию Син Лида, адъюнкт-профессор Китайского университета геонаук.

По его словам, найденные следы принадлежали как минимум восьми видам доисторических животных.

"Большинство из этих следов динозавров хорошо сохранились, с четкими паттернами, которые отражают их поведение, например, скорость ходьбы. Это также первый случай, когда Китай обнаружил большого дейнониха из ископаемого места", — сказал Син.

Открытие имеет большое значение для изучения палеоэкологии, палеогеографии и палеоэкологии позднего мелового периода — около 80 миллионов лет назад, а также распространения и эволюции глобальной фауны динозавров, считают исследователи.