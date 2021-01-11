У побережья Мексики обнаружили новый вид китов

Океанологи обнаружили у побережья Мексики ранее неизвестные виды клювовидных китов.

Ещё в 2018 году, учёные зафиксировали непонятные звуки в Тихом океане около мексиканских островов Сан-Бенито. В ходе анализа было установлено, что таким образом морские животные общаются между собой. Океанологам показалось необычным их пение, так как для каждой популяции характерны свои "мелодии", а эу учёные услышали впервые.

В результате выяснилось, что новые эхолокационные звуки издают редкие клювые киты Перрина, или Mesoplodon perrini.

Эти киты отличаются от представителей других популяций своими внешними особенностями. От глаз до макушки у них тянется тёмная полоса, а от живота до середины тела — светлая.