Океанологи обнаружили у побережья Мексики ранее неизвестные виды клювовидных китов.
Ещё в 2018 году, учёные зафиксировали непонятные звуки в Тихом океане около мексиканских островов Сан-Бенито. В ходе анализа было установлено, что таким образом морские животные общаются между собой. Океанологам показалось необычным их пение, так как для каждой популяции характерны свои "мелодии", а эу учёные услышали впервые.
В результате выяснилось, что новые эхолокационные звуки издают редкие клювые киты Перрина, или Mesoplodon perrini.
Эти киты отличаются от представителей других популяций своими внешними особенностями. От глаз до макушки у них тянется тёмная полоса, а от живота до середины тела — светлая.
"Это огромное животное. Представьте себе, что кто-то настолько большой остается практически неизученным. Земля не перестает удивлять нас, и мы продолжим нашу работу", — заявил старший научный сотрудник Национального управления по исследованию океанов и атмосферы Джей Барлоу.
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