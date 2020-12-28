В Помпеях обнаружен 2000-летний киоск с "уличной едой"

Римские археологи, проводящие раскопки в Помпеях, городе, погребённом во время извержения вулкана Везувий в 79 году нашей эры, сделали необычную находку — украшенный фресками магазин горячей еды и напитков, который служил древним эквивалентом киоска уличной еды для римских прохожих.
Известный как termopolium, что по-латыни означает "прилавок с горячими напитками", этот магазинчик был обнаружен на территории археологического парка Regio V, который ещё не открыт для публики.
Передняя часть прилавка была украшена яркими фресками, некоторые из которых изображали животных, которые, как предполагают археологи, были частью ингредиентов в продаваемой пище: курица и две утки, висящие вверх ногами.
"Это необыкновенная находка. Это первый раз, когда мы проводим раскопки целого термополиума", — сказал Массимо Оссана, директор археологического парка Помпеи.
Археологи также нашли украшенную бронзовую чашу для питья, известную как Патера, керамические кувшины, используемые для приготовления тушёных блюд и супов, винные фляги и амфоры.
"Наш предварительный анализ показывает, что цифры, нарисованные на передней части прилавка, представляют, по крайней мере частично, продукты питания и напитки, которые там продавались", — сказала Валерия Аморетти, антрополог сайта.
Аморетти сказала, что в контейнерах были обнаружены следы свинины, рыбы, улиток и говядины, что она назвала "свидетельством большого разнообразия продуктов животного происхождения, используемых для приготовления блюд".
Было обнаружено около двух третей территории древнего города площадью 66 гектаров (165 акров). Руины были обнаружены только в 16 веке, и организованные раскопки начались около 1750 года.
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