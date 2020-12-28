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В Помпеях обнаружен 2000-летний киоск с "уличной едой"

Эврика » Открытия

Римские археологи, проводящие раскопки в Помпеях, городе, погребённом во время извержения вулкана Везувий в 79 году нашей эры, сделали необычную находку — украшенный фресками магазин горячей еды и напитков, который служил древним эквивалентом киоска уличной еды для римских прохожих.

Известный как termopolium, что по-латыни означает "прилавок с горячими напитками", этот магазинчик был обнаружен на территории археологического парка Regio V, который ещё не открыт для публики.

  • Следы почти 2000-летней давности пищи были обнаружены в некоторых глубоких терракотовых банках, которые некогда были установлены в круглые отверстия прилавка.

Передняя часть прилавка была украшена яркими фресками, некоторые из которых изображали животных, которые, как предполагают археологи, были частью ингредиентов в продаваемой пище: курица и две утки, висящие вверх ногами.

В Помпеях обнаружен 2000-летний киоск с
(c)cnn

"Это необыкновенная находка. Это первый раз, когда мы проводим раскопки целого термополиума", — сказал Массимо Оссана, директор археологического парка Помпеи.

Археологи также нашли украшенную бронзовую чашу для питья, известную как Патера, керамические кувшины, используемые для приготовления тушёных блюд и супов, винные фляги и амфоры.

"Наш предварительный анализ показывает, что цифры, нарисованные на передней части прилавка, представляют, по крайней мере частично, продукты питания и напитки, которые там продавались", — сказала Валерия Аморетти, антрополог сайта.

Аморетти сказала, что в контейнерах были обнаружены следы свинины, рыбы, улиток и говядины, что она назвала "свидетельством большого разнообразия продуктов животного происхождения, используемых для приготовления блюд".

Было обнаружено около двух третей территории древнего города площадью 66 гектаров (165 акров). Руины были обнаружены только в 16 веке, и организованные раскопки начались около 1750 года.

ДЛЯ СПРАВКИ:

  • Помпеи, расположенные в 23 км к юго-востоку от Неаполя, были домом для около 13 тысяч человек, когда оказались погребены под пеплом, пемзой и пылью во время извержения вулкана Везувий, сила которого, по оценкам учёных, эквивалентна нескольким атомным бомбам.
  • Помпеи — редкое свидетельство греко-римской жизни, одна из самых популярных достопримечательностей Италии и объект Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Владимир Губарев
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