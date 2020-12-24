Патологоанатомы рассказали о своём вкладе в изучение COVID-19

"Учиться у мёртвых лечить живых — это один из столпов медицины", — говорят патологоанатомы. Именно они внесли весомый вклад в изучение COVID-19.

Патологоанатомы казались уже исчезающей профессией, поскольку в последние годы медицина обратилась к лабораторным тестам. Но с началом пандемии коронавируса они тоже совершили свой медицинский подвиг, внеся весомый вклад в изучение болезни, а значит — и методов её лечения.

"Вы не можете лечить то, чего не знаете. Многие жизни были спасены благодаря внимательному изучению чьей-то смерти. Единственный способ узнать, что же произошло — это вскрыть тело и посмотреть", — говорят они.

Благодаря проведённым вскрытиям тел умерших от коронавируса удалось пересмотреть подходы к методам лечения болезни. Например, выяснилось, что длительное пребывание на ИВЛ оказывает обширное разрушительное воздействие на лёгкие. Патологоанатомы также узнали, что вирус может перемещаться по кровеносному руслу, вызывая полиорганную недостаточность — поражение многих внутренних органов. А сейчас врачи изучают, могут ли антикоагулянты предотвращать образование микротромбов — их тоже обнаружили патологоанатомы.

Продолжающаяся пандемия, несомненно, принесёт ещё массу открытий, в том числе "благодаря внимательному изучению чьей-то смерти". А значит, со временем мы будем лучше знать, как побеждать COVID-19, пишет Associated Press.