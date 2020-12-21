Астрономов заинтриговал радиосигнал с Проксимы Центавра

Астрономы заинтригованы радиоволновым сигналом, который, по их мнению, идёт с Проксимы Центавра — звезды, находящейся ближе всех к Солнцу.

Расположенный в Австралии радиотелескоп Parkes впервые зафиксировал неизвестный сигнал частотой 980 мегагерц весной нынешнего года. Учёным пока не удалось обнаружить "хозяина" радиоволн на Земле или её орбите, хотя среди вероятных источников сигнала называлось наземное оборудование, орбитальный спутник, пролетавшая мимо комета и даже водородное облако.

Кроме того, за время наблюдений выяснилось, что смещение движения радиоволн согласуется с движением планеты, что лишь добавило интриги загадочному сигналу.

"Это первый серьёзный кандидат после сигнала "Вау!", зафиксированного в 1977 году", — говорят астрономы, занимающиеся его исследованием.

Проксима Центавра находится в 4,2 световых лет от Солнца и имеет две планеты, одна из которых — газовый гигант, а вторая на 17% больше Земли и скалистая. Астрономы полагают, что обе планеты непригодны для жизни, но очень хотели бы ошибиться, встретив соседей по Галактике, сообщает The Guardian.