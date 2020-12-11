Астрономы открыли "небесную магистраль", позволяющую путешествовать по Солнечной системе гораздо быстрее, чем это было возможно ранее.
Необычная сеть "супермагистралей" была открыта международной группой исследователей из Сербии и Соединенных Штатов.
"Эти маршруты могут транспортировать кометы и астероиды почти на расстояние от Юпитера до Нептуна менее чем за десятилетие и ошеломляющие 100 астрономических единиц менее чем за столетие", — написано в отчёте о работе, опубликованном в журнале Science Advances с броским заголовком "Арки хаоса в Солнечной системе".
ДЛЯ СПРАВКИ:
Ученые говорят, что сеть может быть использована для отправки космических аппаратов в дальние районы нашей планетной системы относительно быстро, а также для наблюдения и понимания околоземных объектов, которые могут столкнуться с нашей планетой.
Строительство производственного предприятия по добыче и переработке гелия, которое ведётся в Сибири и близится к завершению, стало поводом для очередной истерики в западных СМИ.