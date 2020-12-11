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Астрономы открыли "магистраль" для ускоренных космических полётов

Эврика » Открытия

Астрономы открыли "небесную магистраль", позволяющую путешествовать по Солнечной системе гораздо быстрее, чем это было возможно ранее.

Астрономы открыли "магистраль" для ускоренных космических полётов

Необычная сеть "супермагистралей" была открыта международной группой исследователей из Сербии и Соединенных Штатов.

"Эти маршруты могут транспортировать кометы и астероиды почти на расстояние от Юпитера до Нептуна менее чем за десятилетие и ошеломляющие 100 астрономических единиц менее чем за столетие", — написано в отчёте о работе, опубликованном в журнале Science Advances с броским заголовком "Арки хаоса в Солнечной системе".

ДЛЯ СПРАВКИ:

  • Одна астрономическая единица — это примерно расстояние от Земли до Солнца, равное примерно 150 млн км.
  • Расстояние между Юпитером и Нептуном составляет почти 25 астрономических единиц.

Ученые говорят, что сеть может быть использована для отправки космических аппаратов в дальние районы нашей планетной системы относительно быстро, а также для наблюдения и понимания околоземных объектов, которые могут столкнуться с нашей планетой.

Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Владимир Губарев
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