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Предметы, сделанные человеком, превышают по весу всю биомассу Земли

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2020 представляет собой "переломный момент взаимоотношений человечества с планетой:

Предметы, сделанные человеком, превышают по весу всю биомассу Земли
  • предметы, изготовленные людьми, "перевесили" всю живую биомассу Земли.

Об этом свидетельствуют итоги исследования ученых из Института наук Вейцмана в Израиле. Отчёт опубликован в журнале Nature.

По словам исследователей,

  • за последние 100 лет общий вес дорог, зданий и других искусственных материалов удваивался примерно каждые 20 лет, в то время как вес растений уменьшался вдвое после сельскохозяйственной революции.

"В начале XX века антропогенная масса составляла только 3 % глобальной биомассы. Примерно через 120 лет, в 2020 году, она превышает общую биомассу в мире", — подчеркивают авторы работы, которые подсчитали, что искусственные материалы уже весят около 1,1 трлн тонн.

По их расчетам, в среднем каждый человек еженедельно "добавляет в копилку промышленной массы больше своего веса".

По оценкам исследования, количество пластика уже по массе превосходит всех наземных животных и морских существ вместе взятых.

Учёные предупреждают:

  • если нынешние тенденции сохранятся, антропогенная масса, включая отходы, может превысить 3 триллиона тонн к 2040 году — почти в три раза больше сухой биомассы Земли.

"Это исследование дает своего рода снимок общей картины планеты в 2020 году, — отмечает Рон Мило, один из авторов исследования. — Мы надеемся, что, как только у нас будут эти несколько шокирующие цифры перед глазами, мы сможем как вид взять на себя ответственность".

Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Владимир Губарев
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