Предметы, сделанные человеком, превышают по весу всю биомассу Земли

2020 представляет собой "переломный момент взаимоотношений человечества с планетой:
Об этом свидетельствуют итоги исследования ученых из Института наук Вейцмана в Израиле. Отчёт опубликован в журнале Nature.
По словам исследователей,
"В начале XX века антропогенная масса составляла только 3 % глобальной биомассы. Примерно через 120 лет, в 2020 году, она превышает общую биомассу в мире", — подчеркивают авторы работы, которые подсчитали, что искусственные материалы уже весят около 1,1 трлн тонн.
По их расчетам, в среднем каждый человек еженедельно "добавляет в копилку промышленной массы больше своего веса".
По оценкам исследования, количество пластика уже по массе превосходит всех наземных животных и морских существ вместе взятых.
Учёные предупреждают:
"Это исследование дает своего рода снимок общей картины планеты в 2020 году, — отмечает Рон Мило, один из авторов исследования. — Мы надеемся, что, как только у нас будут эти несколько шокирующие цифры перед глазами, мы сможем как вид взять на себя ответственность".
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