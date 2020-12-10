Предметы, сделанные человеком, превышают по весу всю биомассу Земли

2020 представляет собой "переломный момент взаимоотношений человечества с планетой:

предметы, изготовленные людьми, "перевесили" всю живую биомассу Земли.

Об этом свидетельствуют итоги исследования ученых из Института наук Вейцмана в Израиле. Отчёт опубликован в журнале Nature.

По словам исследователей,

за последние 100 лет общий вес дорог, зданий и других искусственных материалов удваивался примерно каждые 20 лет, в то время как вес растений уменьшался вдвое после сельскохозяйственной революции.

"В начале XX века антропогенная масса составляла только 3 % глобальной биомассы. Примерно через 120 лет, в 2020 году, она превышает общую биомассу в мире", — подчеркивают авторы работы, которые подсчитали, что искусственные материалы уже весят около 1,1 трлн тонн.

По их расчетам, в среднем каждый человек еженедельно "добавляет в копилку промышленной массы больше своего веса".

По оценкам исследования, количество пластика уже по массе превосходит всех наземных животных и морских существ вместе взятых.

Учёные предупреждают:

если нынешние тенденции сохранятся, антропогенная масса, включая отходы, может превысить 3 триллиона тонн к 2040 году — почти в три раза больше сухой биомассы Земли.