Прививка от COVID в виде йогурта – новая российская разработка

Вакцина против коронавируса, которая вводится перорально и имеет консистенцию йогурта, разрабатывается Петербургским институтом Молекулярной Медицины.

Препарат уже успешно протестирован на животных.

"Иммунный ответ на слизистые оболочки лабораторных животных очень хороший, специфические антитела образуются на слизистых и в крови", — заявил во время онлай-видеоконференции директор департамента молекулярной микробиологии НИИ Александр Суворов.

Комментируя этот препарат, вице-президент РАН Владимир Чехонин отметил, что "благодаря тому, что введение вакцины получено перорально, максимальный иммунный ответ возникает на слизистых оболочках, и поэтому [вакцина] называется мукозальная".

Учёный добавил, что исследователи столкнулись с проблемой: как проверить эффективность вакцины в реальной ситуации заражения. Дело в том, что Санкт-Петербург не имеет площадок для проведения подобных испытаний на животных. Поэтому ученые ждут своей очереди, чтобы сделать это в другом месте.