COVID проникает в мозг и поражает несколько его отделов

Команда немецких ученых обнаружила, что коронавирус проникает в мозг через слизистую оболочку носа, а затем через нерв, соединяющий рецепторы с мозговой тканью.

Результаты исследования немецких врачей описаны в статье, опубликованной в понедельник в журнале Nature Neuroscience.

Чтобы определить, как инфекция достигает мозга, врачи из берлинской больницы Charité провели вскрытие 33 пациентов, которые умерли от COVID-19.

В частности, они выделили образцы обонятельной слизистой оболочки и четырех различных областей мозга. Оценив вирусную нагрузку в каждом из них, учёные обнаружили, что она была самой высокой именно в обонятельной слизистой оболочке, хотя присутствовала и в нескольких областях мозга.

"Эти данные подтверждают идею о том, что SARS-CoV-2 способен использовать обонятельную слизистую оболочку в качестве порта входа в мозг. Оказавшись внутри него, вирус использует нейроанатомические связи, такие как обонятельный нерв, чтобы добраться до мозга", - говорит профессор Фрэнк Хеппнер из больницы Charité.

Что касается конкретного механизма распространения вируса, его еще предстоит подтвердить. Тем не менее, ученые видят два возможных пути:

"Наши данные свидетельствуют о том, что вирус перемещается из одной нервной клетки в другую, чтобы добраться до мозга. Однако, вероятно, он также переносится через кровеносные сосуды, так как доказательства присутствия вируса также были обнаружены в стенках кровеносных сосудов головного мозга", - отмечает доктор Хелена Радбрух.

Радбрух указывает, что COVID-19 - не единственный вирус, способный проникать в мозг по разным путям. В частности, это свойственно герпесу и бешенству.

Коронавирус был обнаружен не только в центре обоняния, но и в жизненно важных жидкостях и областях мозга.