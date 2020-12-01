COVID проникает в мозг и поражает несколько его отделов

Команда немецких ученых обнаружила, что коронавирус проникает в мозг через слизистую оболочку носа, а затем через нерв, соединяющий рецепторы с мозговой тканью.
Результаты исследования немецких врачей описаны в статье, опубликованной в понедельник в журнале Nature Neuroscience.
Чтобы определить, как инфекция достигает мозга, врачи из берлинской больницы Charité провели вскрытие 33 пациентов, которые умерли от COVID-19.
В частности, они выделили образцы обонятельной слизистой оболочки и четырех различных областей мозга. Оценив вирусную нагрузку в каждом из них, учёные обнаружили, что она была самой высокой именно в обонятельной слизистой оболочке, хотя присутствовала и в нескольких областях мозга.
"Эти данные подтверждают идею о том, что SARS-CoV-2 способен использовать обонятельную слизистую оболочку в качестве порта входа в мозг. Оказавшись внутри него, вирус использует нейроанатомические связи, такие как обонятельный нерв, чтобы добраться до мозга", - говорит профессор Фрэнк Хеппнер из больницы Charité.
Что касается конкретного механизма распространения вируса, его еще предстоит подтвердить. Тем не менее, ученые видят два возможных пути:
"Наши данные свидетельствуют о том, что вирус перемещается из одной нервной клетки в другую, чтобы добраться до мозга. Однако, вероятно, он также переносится через кровеносные сосуды, так как доказательства присутствия вируса также были обнаружены в стенках кровеносных сосудов головного мозга", - отмечает доктор Хелена Радбрух.
Коронавирус был обнаружен не только в центре обоняния, но и в жизненно важных жидкостях и областях мозга.
"Мы обнаружили SARS-CoV-2 в областях мозга, которые контролируют жизненно важные функции, такие как дыхание. Нельзя исключать, что у пациентов с тяжелым заражением присутствие вируса в этих областях мозга оказывает усугубляющее влияние на дыхательную и сердечно0сосудистую функции», - объясняет Хеппнер.
В минувшее воскресенье в Белоруссии сторонники оппозиции снова вышли на улицы. Колонной промаршировали по Минску и другим городам страны. Вяленько так промаршировали...