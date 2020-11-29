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Умер экс-президент РАН Владимир Фортов

Эврика

В возрасте 74 лет не стало бывшего президента РАН Владимира Фортова.

Об этом сообщили РИА "Новости" со ссылкой на заместителя президента РАН Владимира Иванова.

"Сегодня утром скончался выдающийся советский и российский ученый, президент РАН в 2013–2017 годах, академик РАН Владимир Евгеньевич Фортов. Это невосполнимая потеря для России, для российской и мировой науки", — сказано в сообщении.

Фортов болел коронавирусной инфекцией и скончался из-за осложнений, вызванных заболеванием.

Автор: Алексей Корнеев, Редактор: Надежда Яковлева, Куратор: Владимир Губарев
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