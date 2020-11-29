В возрасте 74 лет не стало бывшего президента РАН Владимира Фортова.
Об этом сообщили РИА "Новости" со ссылкой на заместителя президента РАН Владимира Иванова.
"Сегодня утром скончался выдающийся советский и российский ученый, президент РАН в 2013–2017 годах, академик РАН Владимир Евгеньевич Фортов. Это невосполнимая потеря для России, для российской и мировой науки", — сказано в сообщении.
Фортов болел коронавирусной инфекцией и скончался из-за осложнений, вызванных заболеванием.
Жители России, получающие пенсию с 1 по 9 число, в декабре текущего года получат двойную выплату.