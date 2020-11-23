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На шаг ближе к разгадке тайн Помпеи стали археологи

Эврика » Открытия

Прекрасно сохранившиеся останки двух человек были обнаружены во время раскопок примерно в 700 метрах к северо-западу от древнеримского города Помпеи.

На шаг ближе к разгадке тайн Помпеи стали археологи

Об этом сообщили в дирекции итальянского археологического парка.

Археологи полагают, что тела принадлежали высокопоставленному мужчине и его рабу, которые пытались скрыться от извержения Везувия в 79 году нашей эры.

По словам учёных, жертвам удалось избежать начальной фазы катастрофы, когда город был покрыт вулканическим пеплом и пумитой, в криптопортике — подземном туннеле — в "благородной" части виллы Чивита Джулиана, где они позже погибли от второго извержения.

Директор парка Массимо Осанна пояснил, что причиной смерти стал "тепловой удар, о чем свидетельствует также тот факт, что у них сжаты руки и ноги".

Эксперты уточнили, что одним из погибших был молодой человек в возрасте от 18 до 25 лет, у которого было несколько сжатых позвонков. Это указывает на то, что при жизни он был рабом. Кроме того, на нем была плиссированная туника, возможно, шерстяная.

Второй жертвой был богатый мужчина в возрасте от 30 до 40 лет, который имел более прочную структуру костей, особенно в области груди, а также носил тунику.

Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Владимир Губарев
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