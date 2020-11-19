Обнаружено поразительное сходство структур мозга и Вселенной

Франко Вацца и Альберто Фелетти, итальянские астрофизик и нейрохирург, выявили поразительное сходство между структурой человеческого мозга и структурой Вселенной, сравнивая увеличенные изображения гистологического разреза сети нейронных клеток мозга с сетью галактик, составляющих нашу Вселенную.

"Два типа структур различаются по масштабу на 27 порядков (то есть Вселенная на миллиард триллионов триллионов больше нашего мозга), но анализ обоих показал, что разные физические процессы могут повлечь за собой появление сходных по сложности и самоорганизации структур", — говорится в статье, опубликованной в Frontiers of Physics по результатам исследования.

Кратко об исследовании

Отправной точкой было стремление найти сходство между ними.

Человеческий мозжечок имеет около 69 млрд нейронов, в то время как наблюдаемая космическая сеть содержит более 100 тысяч миллионов галактик. Кроме того, обе системы организованы в четко определенные сети, с узлами — нейронами в мозге, галактиками во Вселенной — связанными через нити.

И, наконец, оба объекта сравнения являются, казалось бы, пассивными материалами, с 70% массой или энергией внутри каждой системы, состоящей из элементов, которые играют лишь косвенную роль в их внутренних структурах.

Речь идет о воде в случае мозга и темной энергии в наблюдаемой вселенной.

Определив эти сходства, исследователи сравнили сеть галактик с увеличенными изображениями срезов коры головного мозга и мозжечка человека.

Что обнаружили

Исследователи обнаружили существование сходства в флуктуациях плотности материи между мозгом и космической сетью.

"Наш анализ показал, что распределение флуктуаций в нейронной сети мозжечка в масштабе от 1 микрометра до 0,1 миллиметра следует той же прогрессии, что и распределение материи в космической сети, но, конечно, в большем масштабе от 5 миллионов до 500 миллионов световых лет", — отметил астрофизик Франко Вацца. "Вероятно, связь в двух сетях будет развиваться по сходным физическим принципам, несмотря на поразительную и очевидную разницу между физическими способностями, регулирующими галактики и нейроны", — объяснил нейрохирург Фельетти.

Зачем всё это?

Оба ученых надеются, что их метод найдет применение как в космологии, так и в нейрохирургии и поможет лучше понять динамику временной эволюции как мозга, так и Вселенной.