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Есть 2 сценария окончания пандемии. Интрига: какой сработает?

По мнению доктора биологических наук Сергея Нетесова, с примерно одинаковой долей вероятности возможны 2 сценария развития ситуации с пандемией коронавируса:

Есть 2 сценария окончания пандемии. Интрига: какой сработает?
  • оптимистичный — она завершится через год:
  • пессимистичный — через два года.

"Всё зависит от вакцин, точнее, от того, как скоро будет произведено их столько, чтобы привить 75% населения Земли", — заявил Нетесов в интервью "Лента.ру".

Впрочем, по его словам, в отдельных странах справиться с вирусом смогут раньше — как только будет привито 90% жителей.

По подсчётам учёных, в среднем, один носитель COVID способен заразить 5 человек, поэтому 75% — оптимальная цифра для выработки популяционного иммунитета. То есть, переболеть должны 6 млрд человек.

"Если пойти "естественным путём" и не применять вакцины, то простейший математический подсчёт говорит, что для выработки коллективного иммунитета потребуется от 8 до 12 лет", — подсчитал Нетесов.

К слову, если верить расчётам математиков, то весь гуляющий по миру коронавирус может уместиться в одну — единственную чайную ложку. Об этом подробнее читайте здесь.

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