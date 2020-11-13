Ученые из новосибирского НИЦ вирусологии и биотехнологии "Вектор" обнаружили противовирусные свойства гриба чаги, растущего на берёзах.
Они предполагают, что гриб может быть способен подавлять коронавирус.
"Благодаря выраженному защитному эффекту и низкой токсичности чаги можно говорить о создании противовирусных препаратов с использованием этого гриба в качестве основы", — написано в статье, опубликованной в журнале SCIENCE First Hand journal.
Профессор-миколог Тамара Теплякова рассказала, что она проверяла эффективность гриба на себе, своей семье и коллегах, которые заболели Covid-19. Через пять-семь дней симптомы болезни исчезли.
"Для получения лекарственного препарата или биологически активной добавки на основе чаги, несомненно, необходимы дальнейшие исследования", — говорится в публикации.
Сейчас препарат из чаги тестируется "Вектором" на мышах.
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