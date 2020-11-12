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Обнаружены остатки озера, похороненного под льдом Гренландии

Группа исследователей из Колумбийского университета (США) обнаружила подо льдом северо-западной Гренландии остатки древнего гигантского озера, которому может быть миллионы лет.

Обнаружены остатки озера, похороненного под льдом Гренландии

Учёные надеются, что анализ отложений, присутствующих на месте, может дать ценную информацию о процессах изменения климата.

Гай Паксман, геофизик, специалист по ледникам, который возглавлял исследование подледниковой геоморфологии, отметил, что это место, в настоящее время "полностью скрытое и недоступное", может быть "важным хранилищем информации":

"Если бы мы могли добраться до этих отложений, они могли бы сказать нам, когда лед присутствовал или отсутствовал", — говорит он.

Что конкретно нашли

Исследователи обнаружили бассейн озера, который давно высох, поэтому там рыхлые породы толщиной до 1,2 км.

Со временем это место было покрыто 1,8 км льда.

"Когда озеро образовалось, в регионе не было льда, поэтому оно было около 7100 кв км с примерно 580 куб км воды и питалось, вероятно, сетью ручьев, расположенных к северу от его русла", — написано в статье, опубликованной в научном издании Earth and Planetary Science Letters.

Исследователи объяснили, что озеро образовалось в более теплые времена в результате смещения породы из-за линии разлома, которая в сейчас бездействует. Форма бассейна может быть следствием последующих ледниковых эрозий.

Помимо процесса формирования, этот древний бассейн может содержать отложения, которые, если их извлечь и проанализировать, позволят получить информацию о периодах, когда он был покрыт льдом и когда он не был покрыт льдом, тем самым раскрывая подробную информацию о прошлом климате и условиях окружающей среды в регионе.

"Мы работаем над тем, чтобы понять, как ледяной покров Гренландии вел себя в прошлом. Это важно, если мы хотим понять, как он будет вести себя в ближайшие десятилетия", — заключил Паксман.

 

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