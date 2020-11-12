Группа исследователей из Колумбийского университета (США) обнаружила подо льдом северо-западной Гренландии остатки древнего гигантского озера, которому может быть миллионы лет.
Учёные надеются, что анализ отложений, присутствующих на месте, может дать ценную информацию о процессах изменения климата.
Гай Паксман, геофизик, специалист по ледникам, который возглавлял исследование подледниковой геоморфологии, отметил, что это место, в настоящее время "полностью скрытое и недоступное", может быть "важным хранилищем информации":
"Если бы мы могли добраться до этих отложений, они могли бы сказать нам, когда лед присутствовал или отсутствовал", — говорит он.
Исследователи обнаружили бассейн озера, который давно высох, поэтому там рыхлые породы толщиной до 1,2 км.
Со временем это место было покрыто 1,8 км льда.
"Когда озеро образовалось, в регионе не было льда, поэтому оно было около 7100 кв км с примерно 580 куб км воды и питалось, вероятно, сетью ручьев, расположенных к северу от его русла", — написано в статье, опубликованной в научном издании Earth and Planetary Science Letters.
Исследователи объяснили, что озеро образовалось в более теплые времена в результате смещения породы из-за линии разлома, которая в сейчас бездействует. Форма бассейна может быть следствием последующих ледниковых эрозий.
Помимо процесса формирования, этот древний бассейн может содержать отложения, которые, если их извлечь и проанализировать, позволят получить информацию о периодах, когда он был покрыт льдом и когда он не был покрыт льдом, тем самым раскрывая подробную информацию о прошлом климате и условиях окружающей среды в регионе.
"Мы работаем над тем, чтобы понять, как ледяной покров Гренландии вел себя в прошлом. Это важно, если мы хотим понять, как он будет вести себя в ближайшие десятилетия", — заключил Паксман.
Мир должен срочно заняться ядерным разоружением. С таким заявлением выступил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.