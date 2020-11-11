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В генетическом коде коронавируса обнаружен скрытый ген

Учёные обнаружили еще один "скрытый ген" в генетическом коде SARS-CoV-2, который может объяснить, почему вирус так трудно победить.

В генетическом коде коронавируса обнаружен скрытый ген

Так называемый перекрывающийся ген называется ORF3d. Его обнаружили в структуре нуклеотидов, строительных блоков ДНК и РНК.

" С точки зрения размера генома, SARS-CoV-2 и его родственники являются одними из самых длинных существующих РНК-вирусов, - объяснил ведущий автор исследования Чейз Нельсон. -Таким образом, они, возможно, более склонны к "геномному обману", чем другие РНК-вирусы."

Нельсон добавляет, что ген "недавно эволюционировал" и поэтому является "главным кандидатом для объяснения некоторых уникальных биологических свойств вируса."

До сих пор точно не установлено, какие возможности ORF3d предоставляет коронавирусу и может ли он повлиять на текущие и текущие исследования вакцин, но ученые знают, что он вызывает сильную реакцию антител.

Учёные ещё не выяснили, какую роль играет открытый ими ген и как именно он влияет на клиническую картину заболевания коронавирусной инфекцией.

Адъюнкт-профессор молекулярной и сравнительной патобиологии Медицинской школы Джона Хопкинса Фабио Ромерио назвал это открытие "новым кусочком головоломки SARS-CoV-2, который ученые пытаются собрать вместе, чтобы понять биологию вируса", и предположил, что его можно использовать при разработке вакцин или методов лечения.

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