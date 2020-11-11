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Употребление перца чили может продлить жизнь

Согласно исследованиям, проведённым Американской кардиологической ассоциацией, люди, которые потребляют перец чили, могут жить дольше и иметь значительно более низкий риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний или рака.

Употребление перца чили может продлить жизнь

Ученые проанализировали медицинские записи более полумиллиона человек в Китае, Италии, Иране и США, и 4729 различных исследований влияния перца чили на смертность людей.

  • Предыдущие исследования показали, что употребление перца чили оказывает противовоспалительное, антиоксидантное, противораковое и регулирующее уровень глюкозы в крови действие из-за капсаицина, вещества, которое придает этим плодам характерный вкус.
  • В исследуемой популяции недавний анализ показал, что люди, которые потребляли перец чили, снижали риск смертности от любой естественной причины на 25% по сравнению с теми, кто редко или никогда не ел его.

В частности, было отмечено снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний на 26% и рака на 23%.

"Этот результат показывает, что диетические факторы могут играть важную роль в общем состоянии здоровья", — отметил ведущий автор работы Бо Сюй.

Специалисты считают, что капсаицин перца чили "несет ответственность за многие возможные преимущества для здоровья". Однако они напоминают, что на данный момент нет убедительного результата, подтверждающего, что употребление перца чили продлевает жизнь и снижает смертность, — пишет Newsweek.

Поскольку точные причины и механизмы, которые объясняли бы полученные результаты, до сих пор неизвестны, специалисты подчеркивают, что для их подтверждения необходимо провести дополнительные исследования.

"Если кто-то любит острую пищу, я бы сказал ему продолжать есть ее. И для тех, кто избегал перца чили из-за того, что им не нравится пряный вкус, я надеюсь, что эти данные станут потенциальным стимулом для них попробовать", — прокомментировал Сюй.

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