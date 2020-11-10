Установлена связь между COVID и проблемами с психикой

Перенесшие коронавирусное заражение люди, вероятно, будут подвергаться риску развития психических заболеваний.

К такому выводу пришли психиатры из Оксфордского университета, проводившие исследование, результаты которого публикует сегодня журнал Lancet Psychiatry.

В ходе работы учёные проанализировали электронные медицинские карты 69 млн жителей США, из них 62 тысячи перенесли заражение COVID-19.

Исследование показало, что у 20% инфицированных коронавирусом в течение 3 месяцев после выздоровления начались проблемы с психикой:

тревога, депрессия и бессонница — самые частые нарушения;

значительно более высокий риск развития деменции — состояния, вызванного нарушениями мозгового кровообращения.

По словам Пола Харрисона, профессора психиатрии в британском Оксфордском университете,

в течение 90 дней после положительного теста на COVID-19 у 1 из 5 выживших был зарегистрирован первый случай тревоги, депрессии или бессонницы. Это примерно в два раза чаще, чем у других групп пациентов в тот же период.

Исследование также показало, что люди с уже существующим психическим заболеванием имели на 65% больше шансов "подцепить" COVID-19, чем те, у кого его не было.

Специалисты по психическому здоровью, непосредственно не участвовавшие в исследовании, заявили, что его результаты — доказательство того, что COVID-19 может влиять на мозг и ум, увеличивая риск целого ряда психических заболеваний.