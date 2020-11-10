Перенесшие коронавирусное заражение люди, вероятно, будут подвергаться риску развития психических заболеваний.
К такому выводу пришли психиатры из Оксфордского университета, проводившие исследование, результаты которого публикует сегодня журнал Lancet Psychiatry.
В ходе работы учёные проанализировали электронные медицинские карты 69 млн жителей США, из них 62 тысячи перенесли заражение COVID-19.
Исследование показало, что у 20% инфицированных коронавирусом в течение 3 месяцев после выздоровления начались проблемы с психикой:
По словам Пола Харрисона, профессора психиатрии в британском Оксфордском университете,
в течение 90 дней после положительного теста на COVID-19 у 1 из 5 выживших был зарегистрирован первый случай тревоги, депрессии или бессонницы. Это примерно в два раза чаще, чем у других групп пациентов в тот же период.
Исследование также показало, что люди с уже существующим психическим заболеванием имели на 65% больше шансов "подцепить" COVID-19, чем те, у кого его не было.
Специалисты по психическому здоровью, непосредственно не участвовавшие в исследовании, заявили, что его результаты — доказательство того, что COVID-19 может влиять на мозг и ум, увеличивая риск целого ряда психических заболеваний.
"Это, вероятно, связано с сочетанием психологических стрессоров, связанных с этой конкретной пандемией, и физических последствий болезни", — предполагает Майкл Блумфилд, психиатр-консультант из Университетского колледжа Лондона.
"Коронавирус воздействует на центральную нервную систему, и поэтому может непосредственно усилить последующие расстройства. Но это исследование подтверждает, что это еще не вся история, и что этот риск увеличивается из-за предыдущего плохого самочувствия", — говорит Саймон Вессели, профессор психиатрии в Королевском колледже Лондона
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