Фракция КПРФ не будет голосовать за кандидатов в министры

Глава КПРФ заявил, что внимательно выслушает в Госдуме предложения правительства по пяти новым министрам и одному вице-премьеру, но от голосования думская фракция коммунистов воздержится.

В целом он поддержал стремление Михаила Мишустина "отремонтировать" правительство.

"Фракция обсудила внимательно все вопросы, приняла решение: учитывая, что Мишустин со своей командой обещал всё-таки скорректировать курс и максимально поддержать новейшие технологии и граждан, которые требуют в этом поддержки, мы завтра выслушаем внимательно эти предложения и воздержимся от голосования. Ещё есть полгода для того, чтобы изменить ситуацию к лучшему", — прокомментировал СМИ глава КПРФ Геннадий Зюганов решение думской фракции.

По его мнению, надо было менять министров из финансового блока.