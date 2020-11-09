Глава КПРФ заявил, что внимательно выслушает в Госдуме предложения правительства по пяти новым министрам и одному вице-премьеру, но от голосования думская фракция коммунистов воздержится.
В целом он поддержал стремление Михаила Мишустина "отремонтировать" правительство.
"Фракция обсудила внимательно все вопросы, приняла решение: учитывая, что Мишустин со своей командой обещал всё-таки скорректировать курс и максимально поддержать новейшие технологии и граждан, которые требуют в этом поддержки, мы завтра выслушаем внимательно эти предложения и воздержимся от голосования. Ещё есть полгода для того, чтобы изменить ситуацию к лучшему", — прокомментировал СМИ глава КПРФ Геннадий Зюганов решение думской фракции.
По его мнению, надо было менять министров из финансового блока.
"Мишустину следовало менять не этих министров, а членов кабмина, курирующих финансовый блок, которые обязаны эффективно работать, чтобы казна была полной. В целом это шаг в правильном направлении — попытка "отремонтировать" правительство. Президент и премьер понимают, что кризис всё больше охватывает планету, а после выборов в США и доллар будет лихорадить", — заключил глава российской компартии.
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