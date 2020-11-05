В Индонезии обнаружено необычное захоронение 8-тысячелетнего ребенка

Международная группа археологов из различных австралийских и индонезийских университетов обнаружила необычное захоронение детей на острове Алор на юге Индонезии. По предварительным оценкам, возраст захоронения примерно 8 тысяч лет.

Согласно исследованию, доклад о котором опубликован в Quaternary International, результаты остеологического анализа останков, найденных в могиле Гуа Макпана, которая считается единственной в своем роде в регионе, указывают на то, что они принадлежат ребенку в возрасте от четырех до восьми лет.

"Захоронения детей очень редки, и это полное захоронение является единственным за этот период времени", - отметила руководитель исследования София Сампер, добавив, что Гроб Господень, относящийся к раннему среднему Голоцену (период между 5500-2500 годами до нашей эры), дает важные данные о погребальной практике того времени.

Как уточняют авторы исследования, на щеки и лоб мальчика был нанесен пигмент охры, а булыжник того же цвета помещен под его голову во время захоронения. Кроме того, перед погребением из тела были удалены кости руки и ноги.

"Мы не знаем, почему практиковалось извлечение длинных костей, но это, вероятно, какой-то аспект системы убеждений людей, живших в то время, - отметила исследователь. - Отсутствие длинных костей - это практика, которая была задокументирована в нескольких других захоронениях аналогичного периода времени на Яве, Борнео и Флоресе, но это первый раз, когда мы видели это на захоронении ребенка".

Ученые планируют провести ряд исследований, чтобы определить состояние здоровья ребенка, а также построить хронологию, которая позволит лучше понять церемонии погребения, практикуемые в регионе между 10 000 и 5000 годами до нашей эры, которые на данный момент плохо изучены.