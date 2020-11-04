Приятный подарок получил экипаж Международной космической станции. Несмотря на то, что запуск "Прогресса" перенесли на 2021 год, космонавтам все же удалось передать (с другим экипажем) так называемую "новогоднюю посылку" с продуктами для праздничного стола.
Конечно же, почётное первое место по "праздничности" взяли несколько банок с чёрной икрой. Также космонавты получили фрукты (апельсины, грейпфруты, лимоны), различные сладости (в том числе шоколад), ягоды, сгущённое молоко, маслины и прочие праздничные "украшения стола".
"На "Союзе", на котором летели космонавты, в составе продуктов была доставлена икра паюсная 10 баночек. Фрукты, конечно, не долежат", — рассказал заведующий отделом питания Института медико-биологических проблем Александр Агуреев.
Данный "продуктовый набор" должен был попасть на МКС 11 декабря, но пуск "Прогресса", на котором хотели отвезти посылку, отложили на 2021 год.
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