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Выявлять рак по одной капле крови - открытие самарских учёных

Группа самарских учёных сообщила, что им удалось открыть революционный метод диагностики рака.

Выявлять рак по одной капле крови - открытие самарских учёных

С помощью спектроскопического анализа теперь можно выполнять биопсию. Для получения результата достаточно одной капли крови. Анализ готов в течение нескольких минут.

Опубликованный в профессиональном научном журнале отчёт об исследовании подробно описывает, как кровь может быть проанализирована, как свет взаимодействует с молекулами в жидкости. Этот метод также может быстро проверить наличие многих других заболеваний, которые обычно требуют нескольких часов для диагностики в лабораториях.

"Свет взаимодействует с биологическими молекулами, строительными блоками нашего организма, — говорит Иван Братченко, доцент Самарского университета. — Если вы точно знаете, как происходит это взаимодействие, вы можете отслеживать, как изменяется состав тела, и существуют ли какие-либо патологии в одной капле крови."

По словам Братченко, этот метод диагностики менее точен, чем тестирование в лаборатории, но быстрее и может быть выполнен с помощью портативного оборудования, что особенно удобно для проведения массовых скринингов.

"С помощью жидкостной биопсии можно быстро выявить людей, у которых только начинает развиваться патология, и направить их к соответствующему специалисту, — сказал учёный. - Также можно следить за состоянием пациентов, которые уже проходят курс лечения."

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