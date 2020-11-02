Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Новости Все >
В центре Тбилиси собрались несколько тысяч протестующих
Во Франкфурте-на-Майне группа людей напала на полицию
Глава Минобороны Турции прибудет в Баку
Агата Муцениеце собралась выходить замуж
Иммунолог: в России нет хороших вакцин от гриппа
Зеленский скромно поздравил Усика с победой
Друг Светланы Владимирской опроверг соообщения о коме певицы
Британский кабинет министров могут перевести на военный режим
Зеленский раскрыл заговор "старых элит и олигархов" против себя

Ученые NIH обнаружили новое "разрушительное" генетическое заболевание

Исследователи из Национального института здоровья США (NIH) обнаружили неизвестное ранее заболевание, вызванное генетическими мутациями.

Ученые NIH обнаружили новое "разрушительное" генетическое заболевание

По словам членов учёной группы, "болезнь показывает особенно высокий уровень смертности, поскольку пациенты не реагируют ни на один из доступных в настоящее время методов лечения".

"Болезнь — "вакуоли, фермент Е1, Х-сцепленный, ауто-воспалительный и соматический синдром" — получила название Векса. Он вызывает такие симптомы, как образование тромбов в венах, рецидивирующая лихорадка, аномалии в легких и вакуоли — необычные полостные структуры-в миелоидных клетках, которые играют решающую роль в иммунной системе человека", — написано в отчёте по итогам исследования.

Учёные столкнулись с этим заболеванием после анализа последовательностей генома более 2,5 тысяч человек с недиагностированными воспалительными заболеваниями. Сравнивая полученные данные, они обнаружили, что 25 взрослых мужчин имеют определенные мутации в гене UBA1, который, как полагают, является источником VEXAS.

"Вместо того, чтобы искать клинические сходства, мы использовали общие геномные сходства, что и позволило нам открыть совершенно новую болезнь", — сказал Даниэль Кастнер, научный руководитель программы очных исследований в Национальном исследовательском институте генома человека.

NIH сообщила, что новая болезнь "может быть опасна для жизни", поскольку 40 % пациентов VEXAS, которых исследовали учёные, умерли. А пациенты с Вексой "не реагируют ни на какие методы лечения, от высоких доз стероидов до различных химиотерапий".

Последние материалы
Сноуден захотел стать гражданином России
Саакашвили зовёт грузин на баррикады и они, в принципе, готовы
Будут ли Социалистические США?
В центре Тбилиси собрались несколько тысяч протестующих
Во Франкфурте-на-Майне группа людей напала на полицию
Глава Минобороны Турции прибудет в Баку
Агата Муцениеце собралась выходить замуж
Иммунолог: в России нет хороших вакцин от гриппа
Зеленский скромно поздравил Усика с победой
Друг Светланы Владимирской опроверг соообщения о коме певицы
Популярное
Российский шоу-бизнес
Владимир Березин заподозрил, что у вдовы Баталова деменция

Телеведущий вступился за людей, которых вдова Баталова обвинила в мошенничестве.

Владимир Березин заподозрил, что у вдовы Баталова деменция
Ревва исполнил песню Долиной. Певица в ярости
Российский шоу-бизнес
Ревва исполнил песню Долиной. Певица в ярости
Российский шоу-бизнес
Буланова впервые вышла на публику с новым возлюбленным
Российский шоу-бизнес
Агата Муцениеце собралась выходить замуж
Усам Оздемиров Окно в Европу через водородную энергетику Усам Оздемиров Игорь Буккер Призрак убитой кинозвезды не дает покоя Игорь Буккер Кристина Важенина Томек Багиньский: "У нашего "Ведьмака" правильное сердце" Кристина Важенина
Комментарии
Зачем Путину был нужен телефонный разговор с Зеленским
Армяне и азербайджанцы сами не помирятся
Армяне и азербайджанцы сами не помирятся
Со всей ответственностью: нашлись силы, которые спасут Россию от катастрофы
Со всей ответственностью: нашлись силы, которые спасут Россию от катастрофы
В Карабахе наблюдается гуманитарный кризис
В Карабахе закрыли все детские сады и школы из-за боёв
Друг Светланы Владимирской опроверг соообщения о коме певицы
Агата Муцениеце собралась выходить замуж
Минские силовики открыли предупредительный огонь
Россия укрепляется в мире, но теряет ближайшие страны
Россия укрепляется в мире, но теряет ближайшие страны
Малышева уверена – ребёнок может не бояться Деда Мороза с COVID-19
Скарлетт Йоханссон вышла замуж в тайне ото всех
Тихановская: сегодня мы начинаем общенациональную забастовку
Зачем Путину был нужен телефонный разговор с Зеленским
Россия укрепляется в мире, но теряет ближайшие страны
Со всей ответственностью: нашлись силы, которые спасут Россию от катастрофы
Жириновский отказался извиняться перед Кадыровым
Со всей ответственностью: нашлись силы, которые спасут Россию от катастрофы
Зачем Путину был нужен телефонный разговор с Зеленским
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников