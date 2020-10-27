NASA: мы разгадали загадку воды на Луне

Американское космическое агентство объявило, что его последнее исследование помогло раз и навсегда разрешить загадку существования воды на Луне.

Дело не в том, что заявления об открытии воды на естественном спутнике Земли никогда не делались раньше, но до недавнего времени ученые не были полностью уверены, действительно ли речь идет о воде.

Теперь, благодаря стратосферной обсерватории инфракрасной астрономии космического агентства в Софии, этот вопрос окончательно прояснился:

инфракрасная камера Софийского телескопа, установленная на модифицированном самолете Boeing 747SP, обнаружила специфическую длину волны, уникальную для молекул воды, при исследовании поверхности Луны.

Результаты исследования были опубликованы в журнале Nature Astronomy.

"До наблюдений в Софии мы знали, что там есть какая-то гидратация, — говорит Кейси Хонниболл, ведущий автор исследования и аспирант Центра космических полетов имени Годдарда NASA. — Но мы не знали, сколько на самом деле молекул воды — как мы пьем каждый день — или чего-то более похожего на очиститель стоков."

Еще более удивительно, что ученым удалось обнаружить некоторые необычные концентрации воды в кратере Клавиуса на освещенной солнцем стороне Луны, где вода, как предполагалось, даже никогда не существовала в принципе.

"Без плотной атмосферы вода на залитой солнцем поверхности Луны просто исчезла бы в космосе, — сказал Хонниболл. — И все же каким-то образом мы видим это. Что-то порождает воду, и что-то должно удерживать ее там."

Учёные предполагают, что:

вода могла быть перенесена на лунную поверхность метеоритами;

водород, приносимый солнечным ветром, может смешиваться с кислородсодержащими минералами в его почве, образуя вещество под названием гидроксил, а затем превращаться в воду в результате бомбардировок микрометеоритом.

Сколько воды на Луне

Данные, собранные исследователями, показывают, что один кубический метр лунного грунта в кратере может содержать примерно эквивалент 355 миллилитровой бутылки воды.

"Тем не менее, не спешите объявлять поверхность Луны "влажной", поскольку даже пески пустыни Сахара содержат в 100 раз больше воды <…> На Луне молекулы воды настолько разнесены, что не могут образовывать даже частицы льда, не говоря уже о жидкой воде", — говорит Хонниболл.

Возможные объяснения существования молекул воды на освещенной солнцем стороне Луны включают возможность того, что они могут быть спрятаны между зернами почвы или даже встроены в крошечные стеклянные шарики, созданные микрометеоритными ударами.

"Как бы это ни было важно для науки, это открытие вряд ли будет полезно для более практических целей NASA, связанных с потенциальным извлечением воды с поверхности Луны для использования астронавтами и переработки в водородное топливо. Молекулы воды просто недостаточно многочисленны, чтобы эффективно использоваться", — признает Хонниболл.

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