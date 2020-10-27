Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Новости Все >
Какие лекарства помогут не заболеть COVID - список от Минздрава
Тихановская довольна стартом забастовки в Белоруссии
Вертолётчики отработали на Алтае прохождение горных перевалов
Трёхлетний мальчик застрелил себя в свой день рождения
В Москве мужчина избил сотрудника полиции
Путин поручил разработать меры поддержки детей должников по алиментам
Леонид Гелибтерман назвал четыре продукта для укрепления иммунитета
Тихановская собрала 7 миллионов долларов для забастовок в Белоруссии
Москвич пойдёт под суд за избиение пасынка и падчерицы

NASA: мы разгадали загадку воды на Луне

Американское космическое агентство объявило, что его последнее исследование помогло раз и навсегда разрешить загадку существования воды на Луне.

NASA: мы разгадали загадку воды на Луне

Дело не в том, что заявления об открытии воды на естественном спутнике Земли никогда не делались раньше, но до недавнего времени ученые не были полностью уверены, действительно ли речь идет о воде.

Теперь, благодаря стратосферной обсерватории инфракрасной астрономии космического агентства в Софии, этот вопрос окончательно прояснился:

инфракрасная камера Софийского телескопа, установленная на модифицированном самолете Boeing 747SP, обнаружила специфическую длину волны, уникальную для молекул воды, при исследовании поверхности Луны.

Результаты исследования были опубликованы в журнале Nature Astronomy.

"До наблюдений в Софии мы знали, что там есть какая-то гидратация, — говорит Кейси Хонниболл, ведущий автор исследования и аспирант Центра космических полетов имени Годдарда NASA. — Но мы не знали, сколько на самом деле молекул воды — как мы пьем каждый день — или чего-то более похожего на очиститель стоков."

Еще более удивительно, что ученым удалось обнаружить некоторые необычные концентрации воды в кратере Клавиуса на освещенной солнцем стороне Луны, где вода, как предполагалось, даже никогда не существовала в принципе.

"Без плотной атмосферы вода на залитой солнцем поверхности Луны просто исчезла бы в космосе, — сказал Хонниболл. — И все же каким-то образом мы видим это. Что-то порождает воду, и что-то должно удерживать ее там."

Учёные предполагают, что:

  • вода могла быть перенесена на лунную поверхность метеоритами;
  • водород, приносимый солнечным ветром, может смешиваться с кислородсодержащими минералами в его почве, образуя вещество под названием гидроксил, а затем превращаться в воду в результате бомбардировок микрометеоритом.

Сколько воды на Луне

Данные, собранные исследователями, показывают, что один кубический метр лунного грунта в кратере может содержать примерно эквивалент 355 миллилитровой бутылки воды.

"Тем не менее, не спешите объявлять поверхность Луны "влажной", поскольку даже пески пустыни Сахара содержат в 100 раз больше воды <…> На Луне молекулы воды настолько разнесены, что не могут образовывать даже частицы льда, не говоря уже о жидкой воде", — говорит Хонниболл.

Возможные объяснения существования молекул воды на освещенной солнцем стороне Луны включают возможность того, что они могут быть спрятаны между зернами почвы или даже встроены в крошечные стеклянные шарики, созданные микрометеоритными ударами.

"Как бы это ни было важно для науки, это открытие вряд ли будет полезно для более практических целей NASA, связанных с потенциальным извлечением воды с поверхности Луны для использования астронавтами и переработки в водородное топливо. Молекулы воды просто недостаточно многочисленны, чтобы эффективно использоваться", — признает Хонниболл.

Читайте также:

Вода на Луне и защита о﻿т астероидов - над чем работают спецы по космосу

Натан Эйсмонт рассказал о лунной программе NASA

Освоение Луны поможет в поиске внеземных цивилизаций - NASA

Последние материалы
Какие лекарства помогут не заболеть COVID - список от Минздрава
Тихановская довольна стартом забастовки в Белоруссии
Прежде всего энергия: чем для Европы опасен "поворот" России на восток
Что Эрдоган сказал про Карабах и мождахедов
Как Польша удивила Еврокомиссию: новые иски к "Газпрому"
Выборы в США — 100 лет закономерностей
Массмедиа купились на фейки белорусского журналиста
Вертолётчики отработали на Алтае прохождение горных перевалов
Трёхлетний мальчик застрелил себя в свой день рождения
В Москве мужчина избил сотрудника полиции
Популярное
Новости Белоруссии
Лукашенко могут свергнуть уже в ноябре

Белорусские выборы Запад не признал, несмотря на звонок Помпео - поэтому власть в РБ может перейти в руки премьер-министра. Для этого Лукашенко будет свергнут.

Лукашенко могут свергнуть уже в ноябре
В Москве избили популярного актёра Владислава Манина на глазах жены
Российский шоу-бизнес
В Москве избили популярного актёра Владислава Манина на глазах жены
Мир. Новости мира
Партия Зеленского проиграла выборы. Что ждёт Украину?
Российский шоу-бизнес
У Бари Алибасова был сын с отклонениями, которого он отдал в детдом
Василий Амирджанов Массмедиа купились на фейки белорусского журналиста Василий Амирджанов Усам Оздемиров У России две беды: коронавирус и выборы в США Усам Оздемиров Любовь Степушова Украина возвращается к противостоянию двух полярных сил Любовь Степушова
Комментарии
В Москве мужчина избил сотрудника полиции
Альтернативы Горбачёву — почему не получилось?
Сенатор Ольга Ковитиди заразилась коронавирусом
Альтернативы Горбачёву — почему не получилось?
В Москве мужчина избил сотрудника полиции
В Киеве задержали активистку, которая оголилась перед Зеленским
Альтернативы Горбачёву — почему не получилось?
Альтернативы Горбачёву — почему не получилось?
Сенатор Ольга Ковитиди заразилась коронавирусом
Альтернативы Горбачёву — почему не получилось?
Сенатор Ольга Ковитиди заразилась коронавирусом
Альтернативы Горбачёву — почему не получилось?
В Москве мужчина избил сотрудника полиции
Сенатор Ольга Ковитиди заразилась коронавирусом
Сенатор Ольга Ковитиди заразилась коронавирусом
Лукашенко могут свергнуть уже в ноябре
Сенатор Ольга Ковитиди заразилась коронавирусом
Протестующие в Белоруссии начали проявлять больше экстремизма
Сенатор Ольга Ковитиди заразилась коронавирусом
Эксперт рассказал, почему Россия должна остановить Турцию "военным путём"
Тихановская: сегодня мы начинаем общенациональную забастовку
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников