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Открытие 14-летней школьницы может помочь найти лекарство от COVID

14-летняя Аника Чебролу из города Фриско (штат Техас), используя компьютерное моделирование, нашла молекулу, способную связываться с белком в вирусе и тем самым остановить его порпагацию в организме человека.

Открытие 14-летней школьницы может помочь найти лекарство от COVID

Чебролу рассказала в интервью CNN, что сначала работала над поиском молекулы, которая помогла бы лечить вирус гриппа, но затем изменила ход своих исследований:

"Из-за огромной серьезности пандемии covid-19 и резкого воздействия, которое она оказала на мир за такое короткое время, я с помощью своего наставника изменила направление, чтобы нацелиться на вирус SARS-CoV-2".

За свою находку Чебролу получила премию 3M Young Scientist Challenge.

Девушка говорит, что теперь хочет работать с исследователями, которые борются за "контроль заболеваемости и смертности" во время пандемии, чтобы использовать свое открытие при создании лечения коронавируса, уточнив, что их работа может быть "каплей в океане", но она не будет лишней.

"То, как эта молекула будет развиваться с помощью вирусологов и специалистов по разработке лекарств, определит успех этих усилий", — подчеркнула она.

ДЛЯ СПРАВКИ

  • На сегодняшний день в мире зарегистрировано более 40 миллионов коронавирусных инфекций.
  • Что касается смертей от этой болезни, то их общее число уже превысило 1,12 миллиона.
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