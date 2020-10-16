В Крыму разработали назальную вакцину от COVID

Вирусологи из Крымского федерального университета утверждают, что разработали альтернативную коронавирусную вакцину, которую можно вдыхать через нос.

Теперь они ищут источники финансирования для того, чтобы начать испытания препарата.

Руководитель лаборатории ДНК-препаратов университета Владимир Оберемок пояснил агентству "Интерфакс":

"Вакцина состоит из одного фрагмента генетического кода, несущего активатор иммунитета к коронавирусу, а также небольшой части генома самого вируса. При попадании внутрь пациента вакцина идентифицируется человеческим организмом, и он начинает вырабатывать антитела".

По словам учёного, вакцина пока еще не проходила клинических испытаний. После завершения стадии разработки препарата, университет ожидает необходимого финансирования.