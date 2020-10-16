Вирусологи из Крымского федерального университета утверждают, что разработали альтернативную коронавирусную вакцину, которую можно вдыхать через нос.
Теперь они ищут источники финансирования для того, чтобы начать испытания препарата.
Руководитель лаборатории ДНК-препаратов университета Владимир Оберемок пояснил агентству "Интерфакс":
"Вакцина состоит из одного фрагмента генетического кода, несущего активатор иммунитета к коронавирусу, а также небольшой части генома самого вируса. При попадании внутрь пациента вакцина идентифицируется человеческим организмом, и он начинает вырабатывать антитела".
По словам учёного, вакцина пока еще не проходила клинических испытаний. После завершения стадии разработки препарата, университет ожидает необходимого финансирования.
"У нашей вакцины есть существенное преимущество: ее можно принимать интраназально. То есть просто вдыхать, никаких инъекций не требуется", — сказал Оберемок.
Известно, что некоторые люди переносят коронавирус бессимптомно.