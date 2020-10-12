К массовой гибели морских животных на Камчатке привёл особый токсин, который выдыляется микроводорослями Gymnodinium.

Об этом рассказал вице-президент РАН Андрей Адрианов.

"Высокие концентрации были отмечены только для представителей рода Gymnodinium — они ответственны за выработку достаточно большого количества разных токсинов. Что интересно — именно токсинов, которые действуют на беспозвоночных животных", — пояснил учёный.