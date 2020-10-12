Коронавирус выживает на некоторых поверхностях до 4 недель

Исследователи из организации научных и промышленных исследований (CSIRO) в Австралии определили, что коронавирус может выживать до четырех недель на различных поверхностях.

"При начальных вирусных нагрузках, широко эквивалентных самым высоким титрам, выделяемым инфекционными пациентами, жизнеспособный вирус выделялся на срок до 28 дней при 20 °C на обычных поверхностях, таких как стекло, нержавеющая сталь и бумажные и полимерные банкноты", — говорится в статье ученых CSIRO, опубликованной в журнале Virology Journal.

При этом исследователи подтвердили, что время жизни вируса зависит от температуры поверхности.

при 40 °C одна и та же вирусная нагрузка гаснет на некоторых поверхностях менее чем за 24 часа;

период полураспада составляет от 1,7 до 2,7 дней при 20 °C и нескольких часов при 40 ° C.

Глава CSIRO доктор Ларри Маршалл уверен, что результаты исследования будут способствовать сдерживанию пандемии.

"Определение того, как долго вирус действительно жизнеспособен на поверхностях, позволяет нам более точно прогнозировать и смягчать его распространение и лучше защищать наших людей", — сказал Маршалл.

В свою очередь, другой участник исследования — Тревор Дрю, директор Австралийского центра готовности к болезням (ACDP), указал, что существует множество факторов, от которых зависит выживаемость Covid-19.