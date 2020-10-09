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Университет Хопкинса: у людей есть гены, чтобы регенерировать глаза

Учёные обнаружили, что, подобно некоторым видам рыб и ящериц, люди также обладают способностью регенерировать поврежденные органы чувств, такие как глаза, но где-то на нашем эволюционном пути ген, "отвечающий" за это был "выключен".

Университет Хопкинса: у людей есть гены, чтобы регенерировать глаза

Об этом рассказал нейробиолог из Университета Джона Хопкинса Сет Блэкшоу, возглавлявший исследовательскую группу.

Говоря об актуальности своей работы, он отметил, что

"травма глаза и, в частности, повреждение сетчатки является ведущей причиной слепоты у людей во всем мире, поскольку орган чувств удивительно сложен, с огромным массивом светочувствительных палочек и колбочек, питающих световые данные в нашу центральную нервную систему. Поэтому ткань сетчатки не может регенерироваться таким же образом, как и другие поврежденные ткани, такие как кожа или кости. Однако такие виды, как рыбки-зебры, способны регенерировать этот тип тканей, и люди имеют с ними 70% общих генов, включая тот самый, который дает им возможность регенерировать свою зрительную сенсорную ткань".

По словам Блэкшоу, эта способность на самом деле является "настройкой по умолчанию" для многих животных, включая человека — мы просто потеряли ее в ходе эволюции.

"Наши исследования в целом показывают, что потенциал для регенерации есть у млекопитающих, включая людей, но неизвестное пока эволюционное давление отключило его", — объяснил Блэкшоу.

Он рассказал, что

"когда человек ещё находится в утробе матери, сетчатка формируется как продолжение внешне растущего мозга и центральной нервной системы, которая достигает задней части наших глаз.

Внутри сетчатки глиальные клетки Мюллера действуют как хранители наших глаз, очищая нейротрансмиттеры и различные отходы внутри глаза, а также вызывая иммунный ответ по мере необходимости.

У некоторых животных, таких как рыбы и рептилии, эти клетки Мюллера также регенерируют нейроны, которые передают полученные световые сигналы от глаз в мозг для обработки".

Команда учёных из Университета Джона Хопкинса исследовали гены, обнаруженные в клетках зебры, цыплят и мышей, и наблюдали, как они реагируют на повреждение сетчатки у всех трех видов.

"Как и ожидалось, гены активизировали иммунный ответ, чтобы помочь очистить поврежденные ткани и бороться с надвигающейся инфекцией. Однако в клетках млекопитающих у мышей сеть подавляет гены, прежде чем они могут начать трансформироваться в клетки регенерации, как это происходит у других, нематериальных видов. Играя с основным механизмом, который управляет клетками, мы смогли уговорить клетки начать регенерацию нейронов сетчатки у взрослых мышей после того, как они получили повреждение сетчатки", — говорит нейробиолог Тхань Хоанг.

Исследователи полагают, что потеря этой способности к регенерации может быть некоторым эволюционным компромиссом, в котором млекопитающие стали лучше бороться с паразитами за счет более продвинутых способностей к регенерации тканей.

"Мы знаем, что некоторые вирусы, бактерии и даже паразиты могут поражать мозг. Это может быть катастрофой, если инфицированным клеткам мозга позволить расти и распространять инфекцию через нервную систему, — сказал Блэкшоу. — Мы все еще далеки от стадии, когда люди смогут регенерировать поврежденные сложные органы чувств, такие как глаз, но эти исследования открывают целый новый путь возможностей для будущих открытий и могут дать некоторый свет в конце туннеля для продолжающейся, вызванной травмой слепоты во всем мире".

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