Мутации сделали коронавирус более заразным

Исследование, проведённое международной группой ученых, показало: вирус COVID активно мутирует. На сегодня понятно, что мы имеем дело уже с 10 мутациями.

"Одна из мутаций привела к тому, что коронавирус отрастил шипы — спайковые белки, с помощью которых вирус "цепляется за людей, — написано в отчётном докладе. — С каждой новой мутацией шипов становится все больше, а значит, что контагиозность вируса растет".

Как следует из опубликованного документа, структура спайкового белка была определена ещеё в начале распространения коронавируса. На её основе начались работы по созданию вакцины.

"В ходе дальнейших исследований стало понятно, что спайковый белок сильно меняется, когда связывается с рецептором ACE2. Это делает его более открытым, позволяя проще попадать в организм, поскольку коронавирус весь покрыт спайковыми белками", — констатируют ученые.

Эксперименты в лабораториях наглядно показали: спайковый белок может трансформироваться менее чем за 60 секунд. Это помогает вирусу защищаться от антител.

Специалисты уточнили, что в жизни все происходит немного медленнее, потому что рецептору нужно адаптироваться на поверхности клетки.