Исследование, проведённое международной группой ученых, показало: вирус COVID активно мутирует. На сегодня понятно, что мы имеем дело уже с 10 мутациями.
"Одна из мутаций привела к тому, что коронавирус отрастил шипы — спайковые белки, с помощью которых вирус "цепляется за людей, — написано в отчётном докладе. — С каждой новой мутацией шипов становится все больше, а значит, что контагиозность вируса растет".
Как следует из опубликованного документа, структура спайкового белка была определена ещеё в начале распространения коронавируса. На её основе начались работы по созданию вакцины.
"В ходе дальнейших исследований стало понятно, что спайковый белок сильно меняется, когда связывается с рецептором ACE2. Это делает его более открытым, позволяя проще попадать в организм, поскольку коронавирус весь покрыт спайковыми белками", — констатируют ученые.
Специалисты уточнили, что в жизни все происходит немного медленнее, потому что рецептору нужно адаптироваться на поверхности клетки.
"Мутации — это нормальный процесс, который происходит со всеми вирусами. У кого-то они проходят чуть быстрее, у других — медленнее. Например, вирус гриппа мутирует каждый год, поэтому нам приходится постоянно менять вакцину. Но этот вирус вполне предсказуем, в отличие от коронавируса. Есть вирусы стабильные, например, вирус кори, вакцина от которого эффективна многие годы", — пояснил вирусолог Виталий Зверев (цитата ridus. ru).
"Армения должна уйти с оккупированных территорий. Об этом было сказано? Нет. Тогда как же будет решён этот вопрос?".