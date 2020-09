Учёные придумали способ, как быстро разлагать пластик

Группа ученых Портсмундского университета создала "коктейль" суперзимов, который способен разрушать пластиковые объекты в шесть раз быстрее, чем один фермент.

Об этом сегодня сообщает журнал Proceedings of the National Academy of Sciences.

Как следует из опубликованной статьи, исследователи объединили фермент, обитающий в мусоре и питающийся пластиковыми бутылками, с ферментом петазой, чтобы ускорить процесс распада пластика. Пока им удалось опытным путём "разложить ПЭТ на 20% быстрее, чем обычно.

"Наши ранние эксперименты показали, что они (ферменты) лучше работают вместе, поэтому мы решили попытаться физически связать их", — объяснил Джон Макгихан, директор Центра ферментативных инноваций Портсмутского университета и соавтор исследования.

ДЛЯ СПРАВКИ

Полиэтилентерефталат (ПЭТ) является наиболее распространенным термопластиком, используемым для изготовления одноразовой посуды, одежды и ковров. Для разложения в окружающей среде ему требуются сотни лет, но PETase, как утверждают разработчики, может сократить этот процесс до нескольких дней.

Практическая польза

Изобретение может позволить продлить переработку пластика до бесконечности, что является возможным энергосберегающим решением проблемы пластического загрязнения и парниковых газов, влияющих на изменение климата.

И заодно уменьшить зависимость от ископаемых ресурсов, таких как нефть и газ, за счёт многоразового использования пластмассы.